Procesan a 'El Mambo' en Hermosillo; su primera víctima murió al asomarse por la ventana

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 15 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Ángel Guadalupe 'N', alias 'El Mambo', un sujeto que es catalogado por las autoridades como un delincuente de alta peligrosidad, identificado como integrante de una célula delictiva generadora de violencia, además de que se le atribuyen dos homicidios calificados.

Los hechos ocurrieron en distintos sectores de la ciudad de Hermosillo. En relación con el primer caso, la víctima fue identificada como Rafael Díaz 'N', quien fue atacado con arma de fuego el 31 de marzo de 2025, justo cuando se asomó por la ventana de un domicilio ubicado en la invasión Tres Reynas. Las lesiones provocadas por los disparos impactaron principalmente en el tórax, por lo que lamentablemente no tuvo oportunidad de solicitar auxilio y perdió la vida de manera instantánea.

No obstante, antes de este homicidio, 'El Mambo' ya era señalado por otro asesinato. Se trata de José Alberto 'N', por el cual también fue vinculado a proceso bajo la acusación de homicidio calificado. Es importante precisar que este crimen se registró el pasado 1 de febrero en la colonia Almacén, donde el joven fue localizado con una herida producida por proyectil de arma de fuego en el tórax y, pese a que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, terminó perdiendo la vida.

Los homicidios en Hermosillo

El Ministerio Público señaló en un fragmento del comunicado que el imputado se negó a colaborar con la autoridad: "En ambos procesos, el imputado se reservó su derecho a declarar; no obstante, el Agente del Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para que el Juez resolviera la vinculación a proceso en los términos solicitados, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada".

#Seguridad | No respeta el alto y termina en aparatoso choque en eje vial de la calle Tabasco en Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE98https://t.co/gc9q1U11lA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

En otro asunto, también ocurrido en la capital del estado, fue imputado Leobardo Oswaldo 'N' por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en agravio de un agente de la Policía Municipal de Hermosillo, quien fue víctima de un intento de asesinato el pasado 9 de octubre, alrededor de las 15:20 horas, en el cruce de las calles Israel González y Villa Hidalgo, en la colonia Cuatro Olivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui