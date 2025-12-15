Se metió a casa de mujer e intentó abusar de ella en Edomex; fue arrestado en el mismo lugar

Nextlalpan, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló este lunes que un juez de control ha dictaminó auto de vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Archibaldo 'N', a quien se le investiga por su presunta responsabilidad en el delito de abuso contra una mujer. Los hechos tuvieron lugar al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Nextlalpan.

La información del caso, integrada en la carpeta de investigación del Ministerio Público, señalan que el acusado habría ingresado sin consentimiento a la vivienda, en el fraccionamiento Santa Inés, para perpetrar la agresión contra la víctima. La detención en fue posible gracias a la llegada de una tercera persona que, al percatarse de la situación, solicitó apoyo a los elementos de la Policía Municipal mediante la línea de emergencia.

Al arribar al sitio señalado, los uniformados lograron asegurar a Archibaldo 'N' cuando este aún se encontraba dentro del inmueble, procediendo a su traslado ante la autoridad ministerial para definir su situación jurídica. Tras la audiencia correspondiente, y basándose en las evidencias recabadas y aportadas por la Fiscalía mexiquense, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso legal en su contra por el delito de abuso.

Como medidas cautelares derivadas de la gravedad del ilícito cometido, el juez estableció imponerle prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. No obstante, es importante recordar que, conforme a los principios rectores del sistema penal acusatorio, al detenido se le debe considerar inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui