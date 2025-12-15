Sorprenden a dos sujetos con cableado de Telmex robado en Nogales; lo llevaban en un taxi

Nogales, Sonora.- Gracias a recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal de Nogales realizaron la detención de dos sujetos señalados por su presunta participación en el robo de infraestructura de telecomunicaciones. Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer14 de diciembre, en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires. Según detalla el informe policial, el suceso se registró alrededor de las 6:46 horas.

Agentes de la corporación municipal recibieron una alerta vía radiofrecuencia por parte del C5, en la cual se indicaba una actividad inusual en el cruce de las calles Circunvalación Buenos Aires y Arroyo Buenos Aires. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con un supervisor de seguridad de la empresa Telmex, quien fungió como primer respondiente. El empleado de la compañía de telecomunicaciones relató a las autoridades lo que ocurría.

Señaló que durante sus labores de inspección, detectó un registro de cableado abierto. Al aproximarse, observó que en el interior de la estructura subterránea se encontraba una persona manipulando el material, motivo por el cual solicitó apoyo inmediato a través de la línea de emergencias 911. En el lugar de los hechos, el testigo señaló directamente a un individuo que se encontraba subiendo el material sustraído a un vehículo marca Mazda, habilitado como taxi.

Asimismo, en la escena se localizó una motocicleta de color negro estacionada a un costado, presuntamente vinculada a los implicados. Ante el señalamiento directo, los uniformados procedieron a abordar a los sospechosos. Los detenidos fueron identificados como José A. 'N', de 30 años de edad, y Eleazar 'N', de 65 años. Posteriormente, los oficiales notificaron al Centro de Atención Temprana con detenido de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El cable fue encontrado dentro del taxi en el que se transportaban

El ministerio público en turno ordenó que ambas personas, así como la materia del delito recuperada, quedaran a su disposición para el deslinde de responsabilidades legales. Por su parte, tanto el vehículo de alquiler como la motocicleta fueron remolcados a los patios del corralón del C5, donde permanecerán bajo resguardo mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo y daños a las vías de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui