Tenían el tiro de gracia: Hallan tres cuerpos dentro de camioneta abandonada en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Durante la tarde de este lunes 15 de diciembre, se registró una intensa movilización policiaca y de servicios periciales en el Estado de Michoacán, tras el reporte del hallazgo de tres personas del sexo masculino fallecidas al interior de una camioneta. Los hechos tuvieron lugar en un camino de terracería situado a la orilla de la carretera federal Morelia - Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Uruapilla, dentro de la jurisdicción del municipio de Morelia.

De acuerdo con la información de medios locales, el vehículo fue abandonado en un sendero cercano al fraccionamiento Arko San Pedro. El descubrimiento se dio gracias a una denuncia anónima que alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de una unidad sospechosa estacionada en dicha brecha. En respuesta al llamado, elementos de la Policía Municipal de Morelia, así como agentes de la Guardia Civil, se trasladaron al sitio para verificar la situación.

Al realizar una inspección visual desde el exterior, los oficiales detectaron manchas hemáticas, por lo que procedieron a acordonar el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para la intervención de especialistas. Al arribar al lugar, el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) confirmó que dentro del auto se encontraban los cuerpos de tres hombres, quienes presentaban visibles heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Según trascendió en reportes extraoficiales, las víctimas habrían recibido el denominado 'tiro de gracia', aunque este detalle deberá ser corroborado por los análisis forenses. La unidad en cuestión es una camioneta tipo SUV de la marca Jeep Compass, en color gris oscuro y con placas de circulación PHS-917-B. Se informó que el vehículo se encontraba cerrado con seguros, situación que obligó a los equipos de rescate a utilizar herramientas especializadas para forzar los accesos.

Sobre la disposición de los cuerpos, fuentes extraoficiales indicaron que dos de las víctimas fueron localizadas en los asientos traseros de la cabina, mientras que el tercer individuo fue hallado en el área de la cajuela. Aunque hasta el momento las autoridades no han emitido una identificación de los fallecidos, medios de comunicación han difundido características físicas y de vestimenta que podrían ayudar a su reconocimiento.

El primer sujeto sería un hombre de entre 45 y 50 años de edad, de tez morena clara, quien vestía una chamarra negra con cierre, pantalón de mezclilla gris, camisa azul a cuadros y zapatos color miel. El segundo cuerpo correspondería a un masculino de aproximadamente 33 años, de tez morena, complexión media y con bigote, quien portaba una playera negra y pantalones deportivos grises.

Finalmente, la tercera víctima es descrita como un individuo de complexión robusta y tez morena clara, vestido con un pantalón deportivo color crema y una playera azul. La Fiscalía General del Estado aseguró la zona para la recolección de indicios balísticos y otras evidencias que se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente, con el fin de esclarecer el móvil del múltiple homicidio y dar con los responsables. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

