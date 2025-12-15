Ciudad Obregón, Sonora.- La tragedia se hizo presente este lunes 15 de diciembre de 2025 en Ciudad Obregón cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un enfermero, esto al interior de un departamento ubicado en la colonia Cuauhtémoc. El hecho generó la movilización de corporaciones policiacas y autoridades ministeriales en la colonia Cuauhtémoc, al norte de la ciudad.

El hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas, en un cuarto ubicado sobre la avenida Náinari, entre las calles Yucatán y Campeche, en la colonia antes mencionada, luego de que una persona acudiera a buscarlo y lo encontrara tendido en el piso, justo a un costado de la puerta de acceso. Al notar que no respondía, dio aviso inmediato a la línea de emergencias por el número 911.

Tragedia en Ciudad Obregón: Encuentran sin vida a enfermero en departamento; logran identificarlo

Al sitio acudieron elementos policiacos, quienes al ingresar confirmaron el reporte y procedieron a asegurar el área para preservar la escena. Minutos después, personal de emergencias médicas de la Cruz Roja revisó al individuo y confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de personal pericial.

De manera extraoficial, trascendió que el ahora occiso respondía al nombre de Juan M., de aproximadamente 30 años de edad, quien se desempeñaba como enfermero y tenía su domicilio en La Paz, Baja California Sur.

Durante las primeras diligencias, se informó que junto al cuerpo fueron localizadas varias jeringas, además de que el masculino presentaba manchas de sangre en las manos, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación. De manera preliminar, se presume que el deceso pudo estar relacionado con una posible sobredosis, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones correspondientes, así como del levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión las causas de la muerte. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial ni han confirmado la causa del fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación.

#Seguridad | Dan muerte a un hombre en el Centro de Esperanza; sicarios los sorprendieron a balazos uD83DuDEA8uD83DuDD34https://t.co/iLp3I6BQ33 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui