Vinculan a proceso a Ernesto de Lucas, extitular de la SEC en Sonora con Claudia Pavlovich, por desvío millonario

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 15 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, mediante un comunicado, de la vinculación a proceso por presunto peculado de Ernesto de Lucas Hopkins, extitular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora. Al exfuncionario del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano se le acusa de peculado por más de 287 millones de pesos destinados al pago de impuestos.

"Se realizó la audiencia de continuación de vinculación donde se resolvió la situación jurídica de Ernesto 'N', extitular de la Secretaría de Educación y Cultura, debido a su probable responsabilidad por el delito de peculado", señala el boletín informativo compartido este lunes.

??uD83DuDC49uD83CuDFFBMe CONFIRMAN esta información, el ex secretario de educación en #Sonora, Ernesto de Lucas, fue vinculado a proceso el pasado jueves y le dictaron prisión preventiva , cuenta con un amparo federal uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/oErIlZLso1 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) December 15, 2025

La FGJES informó que, durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) presentó datos de prueba suficientes para acreditar la presunta distracción de recursos públicos pertenecientes a la administración estatal. De acuerdo con la investigación, el exservidor público habría autorizado y firmado contratos irregulares para desviar más de 287 millones de pesos, recursos que originalmente estaban destinados al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En el comunicado, la FGJES detalló que el presunto desvío se realizó mediante un fideicomiso para un 'Plan de Beneficios Múltiples', el cual carecía de autorización fiscal, lo que permitió la salida indebida de recursos públicos, en presunta complicidad con otros funcionarios y particulares. Tras analizar los argumentos de la representación social, el juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 13 de marzo de 2026, periodo en el que se continuarán las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades estatales indicaron que informarán sobre los avances del caso conforme lo establezcan los tiempos legales del proceso. Por otra parte, de acuerdo a versiones extraoficiales, se indica que Ernesto de Lucas Hopkins cuenta con un amparo federal, pero esta información no fue precisada por la FGJES.

??EXCLUSIVA??: Vinculan a proceso y dictan prisión preventiva a Ernesto de Lucas N. Por el presunto delito de peculado.

Se espera que en las próximas horas sea vinculado Raúl N.

Es la misma causa penal por la que está en prisión preventiva el también exsecretario Víctor N. — Noticias de MiedHillo (@miedhillo) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui