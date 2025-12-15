Vinculan a sujeto por amenazar de muerte a mujer con arma y abusar de una menor en Durango

Lerdo, Durango.- A través del Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) consiguió obtener la vinculación a proceso contra Alejandro 'N.' por su probable participación en el delito de amenazas, en agravio de una mujer que ha sido identificada con las iniciales F.S.R., así como por el delito de violación, en perjuicio de una adolescente de identidad reservada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, alrededor de las 00:30 horas del pasado 10 de junio del 2025, la mujer perjudicada se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado en la localidad Los Ángeles, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango. En aquel momento, el imputado sacó de entre sus ropas un arma de fuego con la cual amenazó de muerte a la femenina, para posteriormente retirarse del lugar, dejando secuelas emocionales en la víctima.

Abusó de una menor de edad

El otro caso por el que se le juzga ocurrió el 2 de mayo del 2023, cuando el sujeto realizó actos de carácter sexual sin consentimiento en agravio de una menor de edad, vulnerando con ello la sexualidad y seguridad de la afectada en una vivienda de la localidad. Una vez que se tuvo conocimiento de ambos casos, las autoridades procedieron con la integración rigurosa de las pruebas y declaraciones permitió solicitar la respectiva orden de aprehensión.

Ejecutan orden de aprehensión

Tras obtener el mandato judicial, este mismo fue cumplimentado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID). Después de que se ejecutó la captura, un Juez de Control y Enjuiciamiento dictó auto de vinculación a proceso para Alejandro 'N.', además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación correspondiente.

Actualmente, el masculino se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en la capital del estado de Durango, en donde permanecerá mientras se define su situación jurídica con base en las indagatorias complementarias de su caso, por lo que se espera tener avances en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui