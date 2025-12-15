VIOLENCIA: Reportan ingreso de hombre con HERIDAS de BALA a hospital de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, de este domingo 14 de diciembre de 2025 se activó el Código Rojo en el sector poniente de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se informara que una persona llegó por sus medios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) tras ser atacado con un arma de fuego. La víctima estaría en el área de urgencias.

De acuerdo con los primeros reportes que circulan en redes sociales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 14 de diciembre de 2025, en el Centro Hospitalario que se ubica a un costado de la calle Guerrero, al poniente de la cabecera municipal de Cajeme. Trascendió que la víctima, hasta ahora identidad desconocida, llegó abordo de un vehículo particular, luego de haber sido baleada en una zona no especificada de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo. Foto: Facebook

Debido a que esta persona tendría heridas de consideración, ingresó al área de urgencias. Los médicos le brindaron atención médica correspondiente, al tiempo que personal de trabajo social dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911; por lo anterior activó el Código Rojo. De inmediato se hicieron presentes dos patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como personal del Ejército mexicano.

También llegaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, quienes realizaron el Informe Policial Homologado para presentar ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la persona herida, así como en qué sector de Ciudad Obregón se hirió y si un tercero lo habría atacado.

#Seguridad | Dan muerte a un hombre en el Centro de Esperanza; sicarios los sorprendieron a balazos uD83DuDEA8uD83DuDD34https://t.co/iLp3I6BQ33 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Solamente, fuentes extraoficiales, apuntan que se trataría de un masculino, aunque no se especificaron características físicas ni en qué parte habría resultado herido. El nosocomio permaneció resguardado durante varias horas, y se espera que a lo largo de la jornada de este lunes 15 de diciembre de 2025, las autoridades informen sobre este nuevo hecho violento en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui