Abordo de autobús en Sonora, hombre intenta abusar de una mujer: Así lo detuvieron

Hermosillo, Sonora.- La violencia contra las mujeres sigue al alza en la ciudad de Hermosillo, razón por la que autoridades estatales han sumado esfuerzos para detener los agresores. En este sentido, el pasado domingo 16 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en la capital de la entidad para detener a un presunto abusador sexual. Aquí los detalles del caso.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el domingo, alrededor de las 18:40 horas, tiempo local, cuando la pasajera de un autobús solicitó apoyo a las autoridades tras señalar a un hombre por conductas inapropiadas durante el trayecto. La unidad fue interceptada en el cruce de las calles Eusebio Kino y Tampico, en la colonia Centro, donde oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo realizaron la intervención.

El hombre detenido fue turnado al FGJES. Foto: Internet

Según la información recabada en el lugar, la mujer acusó al sujeto de haber intentado besarla y de realizarle tocamientos indebidos mientras viajaban en el camión de pasajeros, lo que es clasificado como abuso sexual. Ante el señalamiento directo, los elementos de la Policía Municipal procedieron a asegurar al individuo para evitar que la situación escalara y para proteger la integridad de la víctima.

El detenido fue identificado como Juan Enrique, de 38 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el deslinde de responsabilidades. En el sitio, los oficiales recabaron datos y testimonios como parte del protocolo, además de que orientaron a la afectada sobre el proceso legal a seguir ante esta clase de abusos.

#Seguridad | Capturan a sicario que intentó matar a policía municipal de Hermosillo; rafagueó su patrulla uD83DuDC64uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/F0QjwIywbr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Las autoridades señalaron que este tipo de reportes son atendidos de manera prioritaria, especialmente cuando ocurren en espacios públicos y de transporte colectivo. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier conducta que atente contra la seguridad y dignidad de las mujeres, a fin de actuar con rapidez y prevenir situaciones de mayor riesgo.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre la situación legal del detenido; sin embargo, el caso quedó en manos de las instancias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui