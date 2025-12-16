ACCIDENTE de avioneta en Toluca: Autoridades revelan la LISTA con los NOMBRES de las víctimas

Toluca, Estado de México.- El Estado de México (Edomex) está de luto este día. Como te informamos en TRIBUNA, este lunes 15 de diciembre de 2025 un jet privado se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Más tarde, se confirmó que este siniestro dejó un saldo trágico: diez personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad que viajaban con su familia. .

Horas después, las autoridades del Edomex confirmaron que el vuelo había salido de Acapulco con destino a Toluca, pero se precipitó minutos antes de llegar a la terminal aérea; asimismo, señalaron que la aeronave transportaba a ocho pasajeros y dos tripulantes, no obstante, tras el incidente, no hubo sobrevivientes.

Entre las víctimas se encontraban tres menores de 2, 4 y 9 años de edad, quienes viajaban acompañados por integrantes de su familia. De acuerdo con la información oficial, en la aeronave también viajaban siete adultos, incluidos el piloto y copiloto de la empresa de taxis aéreos que operaba el jet Cessna.

¿Quiénes eran las personas que fallecieron en el accidente aéreo? LISTA de víctimas

Las autoridades estatales dieron a conocer la lista de las personas que iban a bordo de la avioneta que se estrelló en Toluca. Las víctimas son:

Raúl, de 4 años Natalia, de 2 años Ximena, de 9 años Gustavo Palomino Olet, de 50 años Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años Raúl Gómez Ruiz, de 60 años Raúl Gómez Buenfil, de 31 años Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años Juan Carlos Olivares Casas, piloto Walding Sánchez Manzano, copiloto.

Aunque en un primer momento se reportó la localización parcial de los cuerpos, las autoridades confirmaron posteriormente que las diez personas fallecieron en el sitio del impacto.

Así ocurrió el desplome del jet cerca del Aeropuerto de Toluca

Según los reportes preliminares, el siniestro se registró alrededor de las 12:31 horas, tiempo local, cuando el jet modelo Cessna Citation 650 perdió altura y se desplomó tras impactar primero un campo de futbol y posteriormente una nave industrial. Los puntos de impacto se localizan entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco, una zona cercana a áreas habitacionales y de actividad industrial.

El siniestro ocurrió la tarde de este lunes en Edomex. Foto: Internet

Tras el choque, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la participación de corporaciones de seguridad, bomberos, protección civil y servicios médicos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se integrará a las investigaciones y trabajará de manera coordinada con la Fiscalía del Estado de México para esclarecer las causas del desplome..

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, condiciones meteorológicas o un error humano.

