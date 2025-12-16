Arrestan a tres pasajeros de autobús en carretera de Sonora; llevaban cargamento de droga

Huatabampo, Sonora.- Durante acciones de vigilancia y seguridad, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron el aseguramiento de un fuerte cargamento de sustancias ilícitas y la detención de tres individuos implicados en la región sur de Sonora. El procedimiento policial tuvo lugar sobre la carretera federal México 15, a la altura del kilómetro 93+100.

En dicho punto, los agentes federales interceptaron un autobús de pasajeros foráneo para realizar una inspección. Durante la revisión de la unidad, el personal de seguridad localizó un compartimento donde se transportaban diversos paquetes con características propias de narcóticos. El reporte detalla el hallazgo de 36 paquetes que contenían un polvo blanco con las propiedades físicas del fentanilo, dando un peso aproximado de 38 kilos.

De la misma manera, las autoridades localizaron otros seis paquetes con una sustancia pastosa de color café, presumiblemente heroína, con un peso estimado de 3.3 kilos. Dentro de la evidencia recabada, se documentó que los envoltorios presentaban marcas distintivas para su clasificación, incluyendo bolsas azules con el logotipo de Superman, así como etiquetas con las leyendas "Poncho", "Pelón", "Toro" y "Demon".

Como resultado de este operativo, tres personas del sexo masculino que viajaban en la unidad fueron detenidas. Además de la droga, las autoridades aseguraron el vehículo de transporte y varios teléfonos celulares. Tanto los detenidos como los indicios materiales fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) en la delegación correspondiente de la FGR, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.

Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó un incremento sustancial en la interceptación de narcóticos en las garitas de Nogales durante la primera mitad de diciembre. Según los datos proporcionados por J. Acuña, director interino del Puerto Fronterizo, los volúmenes de fentanilo asegurados en los primeros 15 días del mes actual ya han duplicado las cifras totales registradas durante todo noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui