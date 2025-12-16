Asesinan a balazos a hombre y localizan su cuerpo envuelto en plástico en Villa Juárez, Navolato

Navolato, Sinaloa.- Ejecutados a balazos y envuelto en plástico negro fue localizado un cuerpo sin vida a un costado de la carretera La 50 y en las cercanías del campo Victoria, ubicada en la sindicatura de Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. El fallecido se encuentra en calidad de desconocido; sin embargo, trascendió de forma preliminar que se trata de una persona del sexo masculino, de entre 20 a 25 años de edad aproximadamente.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso era de complexión regular y tez morena clara, además de que vestía un pantalón de mezclilla azul, una botas tácticas de tela de color negro y una chamarra camuflada de color oscuro con blanco. Las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron alertadas a través de una llamada a las líneas de emergencias, por lo que se desplegó un intenso operativo de seguridad en la zona.

Al momento del arribo del personal policíaco se localizó el cadáver tirado boca arriba, el cual a simple vista se le apreciaban impactos de arma de fuego en el rostro y el cuerpo, mismo que estaba a un costado de la vialidad ya mencionada y a unos 500 metros al norte del campo Victoria, cerca del entronque con la carretera La 12 que comunica a la sindicatura de Costa Rica", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal de Navolato, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al llamado y, luego de confirmar la presencia del cadáver, procedieron a acordonar el área. De forma extraoficial se informó que con este hallazgo suman ya dos los hombres encontrados privados de la vida de manera similar y con un día de diferencia, por lo que se investiga si ambos homicidios podrían tener relación.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa arribaron al sitio y se encargaron de los trabajos de campo, así como de las primeras indagatorias sobre este nuevo homicidio en la región. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente, para posteriormente ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui