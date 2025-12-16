Autoridades se movilizan al norte de Ciudad Obregón tras denuncia por presunta mujer sin vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 16 de diciembre, se registró una movilización de distintas corporaciones de seguridad hacia el sector norte de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, tras recibir una llamada a los números de emergencia 911 que alertaba a las autoridades sobre la presencia de una persona del sexo femenino presuntamente sin vida.

De acuerdo con la información proporcionada en el reporte, el presunto cuerpo estaba tendido al interior de un campo de beisbol ubicado sobre las calles Constitución entre Monte de los Olivos y Monte Hermon. Asimismo, la denuncia describía que la mujer supuestamente se encontraba amordazada y atada de pies y manos, lo que activó los protocolos de respuesta inmediata alrededor de las 18:00 horas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes desplegaron un operativo para verificar la situación. Sin embargo, tras realizar entrevistas con vecinos y una inspección en el terreno deportivo y sus alrededores, los oficiales confirmaron que no se localizó a ninguna persona en el lugar, ni indicios que corroboraran la descripción del reporte.

Debido a lo anterior, el suceso fue catalogado como un reporte negativo por las autoridades presentes. No obstante, trascendió información extraoficial que sugiere que la persona que fue observada en el sitio podría haberse tratado de una mujer en situación de indigencia, y que, momentos antes del arribo de las patrullas, se retiró del sitio por su propio pie, sin ser localizada en la zona. Tras confirmar que el área estaba despejada, las unidades se retiraron.

#Seguridad | Era originario de Sonora: Lo ejecutan a balazos en el interior de un domicilio al norte de Culiacán uD83DuDC64uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/0kJsau7ZYA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

En otro caso reciente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme efectuaron la detención de un individuo identificado como Obed 'N', luego de que se registrara un episodio de violencia doméstica contra su propia madre, en la zona sureste de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado viernes 12 de diciembre en una vivienda situada en la ampliación de la colonia El Rodeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui