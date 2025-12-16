Cae presunto generador de violencia en Hermosillo; está acusado de asesinato ocurrido en 2017

Hermosillo, Sonora.- Un hombre llamado Francisco 'N' fue detenido y procesado como probable responsable de hechos delictivos graves en Hermosillo. Durante la audiencia inicial, derivada de la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ministerio Público formuló la imputación formal por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja.

El caso que se le atribuye al acusado se remonta al 25 de junio de 2017, fecha en la que, según la carpeta de investigación, se registró la muerte violenta de Jesús Nahúm 'N' en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, al poniente de la capital sonorense. De acuerdo con la evidencia expuesta por la representación social ante el juez, los hechos ocurrieron específicamente en el retorno Onil de dicha zona habitacional.

El día de los hechos, Francisco 'N', acompañado de otro individuo, persiguió a la víctima a pie. Durante el trayecto, el hoy imputado instruyó verbalmente a su acompañante para que accionara un arma de fuego en contra de Jesús Nahúm 'N'. La agresión culminó cuando la víctima recibió impactos de bala en la región del tórax, heridas que resultaron fatales. El ataque se perpetró bajo condiciones de superioridad numérica y armamentista, impidiendo cualquier posibilidad de defensa por parte del agredido.

Asimismo, se estableció que existió una planificación previa al crimen, incluyendo el traslado y la provisión de las armas, presuntamente en el contexto de disputas vinculadas a actividades ilícitas. Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía de Sonora solicitó la vinculación a proceso del acusado. La resolución sobre su situación jurídica quedó pendiente y se definirá en la próxima sesión judicial.

Hermosillo, Sonora, 16 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada, formuló imputación en contra de Francisco "N",…

Mientras transcurre dicho plazo, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada, garantizando así la presencia del señalado durante el proceso penal. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de investigar y sancionar con firmeza los homicidios que generan violencia en la entidad, llevando ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la seguridad de la sociedad", se lee.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora