Cae vehículo con medio millón de pastillas de fentanilo en Nogales; repuntan incautaciones

Nogales, Sonora.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó un incremento sustancial en la interceptación de narcóticos en las garitas de Nogales durante la primera mitad de diciembre. Según los datos proporcionados por J. Acuña, director interino del Puerto Fronterizo, los volúmenes de fentanilo asegurados en los primeros 15 días del mes actual ya han duplicado las cifras totales registradas durante todo noviembre.

El reporte destaca un operativo reciente realizado el lunes 15 de diciembre, donde agentes federales lograron el aseguramiento de 581 mil 200 pastillas de fentanilo. Este cargamento, junto con más de 48.5 kilos de metanfetamina, fue localizado dentro de un compartimiento oculto en un vehículo de pasajeros que intentaba cruzar hacia territorio estadounidense desde Sonora. Esta única incautación fue determinante para elevar las estadísticas mensuales.

Al realizar un análisis comparativo de los datos, se observa una tendencia al alza en el tráfico de opioides sintéticos. Mientras que durante los 30 días de noviembre se confiscaron un total de 556 mil 200 pastillas de fentanilo, en lo que va del presente mes la cifra ha ascendido a 1 millón 202 mil 900 unidades. Esto indica que, en un lapso de 2 semanas, las autoridades han interceptado más del doble de lo asegurado en el periodo mensual anterior.

Además del fentanilo, las operaciones de vigilancia han resultado en el decomiso de otras sustancias controladas. Durante la primera quincena de diciembre, se han asegurado 166 kilos de metanfetamina. Como referencia contextual, el mes de noviembre cerró con la incautación de 564 kilos de metanfetamina, además de 9.5 kilos de cocaína y 19.95 kilos de pasta de opio.

Finalmente, el informe detalla la frecuencia de estos eventos de incautación. Hasta el momento, diciembre acumula seis operativos exitosos de decomiso de narcóticos, en contraste con los nueve intentos de contrabando que fueron neutralizados durante el mes de noviembre, lo que sugiere un aumento en el volumen de droga transportada por evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui