Casi un mes de ausencia: Claman por el regreso de un joven que desapareció al norte de Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para Jesús Osvaldo Valenzuela Bermúdez, un hombre de 25 años de edad que ha sido reportado como desaparecido en el municipio de Puerto Peñasco. De acuerdo con el informe oficial, el joven fue visto por última vez el 24 de noviembre de 2025 y desde ese momento su familia no sabe nada acerca de su paradero, generando preocupación entre sus seres queridos.

Según la ficha de búsqueda, Jesús Osvaldo es de tez morena clara y complexión delgada. Fue descrito con una estatura aproximada de 1.85 metros y un peso cercano a los 75 kilogramos. Además se dijo que tiene cabello castaño oscuro, corto y ondulado, así como ojos pequeños y de color café. El reporte indica que no se cuenta con señas particulares adicionales, por lo que cualquier detalle puede resultar clave para su pronta localización.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JESUS OSVALDO VALENZUELA BERMUDEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo el lunes 15 de diciembre de 2025 en redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 662 229 7369 y el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx para recibir reportes confidenciales. Asimismo, en caso de contar con información relevante, también se puede comunicar a la línea de emergencias 911, con el objetivo de contribuir a que Jesús Osvaldo Valenzuela Bermúdez pueda regresar sano y salvo con sus seres queridos.

De acuerdo con una página de Facebook llamada Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco Sonora, Jesús Osvaldo se desplazaba a bordo de un automóvil Jetta, color azul metálico y modelo 2024, además vestía una chamarra negra con el estampado de la palabra 'Culiacán' al frente, un pants de color gris, gorra negra y tenis Lacoste oscuros. También se proporcionó el número 638-113-2956 en caso de contar con información que lleve a su paradero.

Fuente: Tribuna del Yaqui