Caso Ciro Gómez: Condenan a 'El Patrón', autor intelectual del atentando contra el periodista

Ciudad de México.- Un juez federal emitió una sentencia de 14 años de prisión en contra de Armando Escárcega Valdez, alias de 'El Patrón', al encontrarlo penalmente responsable como autor intelectual del ataque armado perpetrado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. La resolución judicial concluye el proceso penal por los hechos violentos ocurridos a finales de 2022 en la Ciudad de México. La decisión fue dictada por el juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, quien validó los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.

Escárcega Valdez fue hallado culpable de los delitos de tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa agravada. Cabe destacar que esta sentencia se logró mediante un procedimiento abreviado, una figura jurídica que permite acelerar la resolución del caso a cambio de que el imputado acepte su responsabilidad en los hechos. Como parte de la condena, se estableció también un pago superior a los 45 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso una línea de investigación que vincula directamente la agresión con el crimen organizado. Según la representación social, el ataque fue ordenado por la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La hipótesis planteada por la autoridad señala que la labor periodística y la línea editorial manejada por Gómez Leyva habrían generado molestia al interior de dicha organización criminal, motivando la orden de atentar contra su vida.

El propio comunicador confirmó la noticia este martes 16 de diciembre a través de sus redes sociales, señalando que con esta resolución ya han sido sentenciados los siete individuos que conformaban la célula material encargada de la ejecución del plan. El ataque armado tuvo lugar la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando Gómez Leyva fue interceptado al salir de su noticiero; el periodista resultó ileso gracias al blindaje del vehículo que conducía.

Armando Escárcega Valdez, “El Patrón”, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra. Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2025

Dentro de los elementos ventilados en la investigación, existen reportes que sugieren que los involucrados en la agresión habrían sido trasladados previamente a un campo de entrenamiento ligado al grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. No obstante, la defensa legal de 'El Patrón' rechazó categóricamente que existan pruebas o declaraciones en la carpeta de investigación que vinculen una orden directa de Oseguera Cervantes con los autores materiales o intelectuales del ataque.

#ÚLTIMAHORA | Armando Escárcega, "El Patrón", fue sentenciado a 14 años de #prisión y al pago de una multa de 45 mil 896 pesos por #homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en el atentado a Ciro Gómez Leyva hace tres años. pic.twitter.com/ynJuDUhcZn — Nacho Lozano (@nacholozano) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui