Coahuila: A mano armada, encapuchados asaltan gasolinera y golpean a uno de los trabajadores

San Pedro, Coahuila.- La noche del lunes 15 de diciembre de 2025 se registró un asalto a mano armada en una gasolinera que se ubica en el municipio de San Pedro, Coahuila, en donde dos sujetos irrumpieron en el establecimiento y de forma violenta amedrentaron a los empleados para exigirles la entrega del dinero en efectivo, el cual era producto de las ventas del día. El hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el violento suceso ocurrió a las 20:00 horas aproximadamente y tuvo lugar en la entrada del ejido Rosita, sobre la carretera antigua que conecta Torreón y San Pedro, justo frente a las instalaciones del Cuartel Militar. Con el rostro cubierto y portando un arma de fuego, los asaltantes llegaron hasta el negocio y amenazaron a los despachadores en caso de acceder a su petición.

Según el testimonio de uno de los trabajadores a las fuerzas del orden, los delincuentes le advirtieron con recibir un disparo si se negaba a entregar el efectivo. A pesar de la amenaza inicial y tras acceder a la petición, unas de las víctimas intentó resistirse al robo y uno de los encapuchados le propinó un golpe en la cabeza con la pistola que portaba. Derivado del fuerte impacto que recibió, el afectado soltó el botín y este cayó al suelo.

Dos sujetos armados asaltaron una gasolinera en el ejido Rosita, en San Pedro, Coahuila. Golpearon a un despachador y huyeron en motocicleta; autoridades ya investigan. #SanPedro #Coahuila #Asalto #Seguridad #NotaPoliciaca uD83DuDEA8uD83CuDFCD?https://t.co/qflVUxBbgd — @contraviamx (@contraviamx) December 16, 2025

Los criminales aprovecharon el momento para tomar el dinero y emprender la huida con rumbo aún desconocido. Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias, elementos de la Policía Municipal de San Pedro, Policía Estatal y Policía Ministerial acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo acontecido. En simultáneo, paramédicos de Cruz Roja Mexicana también se presentaron en el lugar.

Después de valorar al despachador, el personal médico reportó que se encuentra estable y sin lesiones de consideración que requirieran de un traslado hospitalario. Las autoridades municipales y estatales recabaron los detalles de la motocicleta utilizada por los delincuentes, que fue descrita como una unidad marca Italika de color negro con verde, destacando un cubre asientos de malla en tonalidad verde.

Fuente: Tribuna del Yaqui