Conductor EBRIO atropella a multitud en posada de Tlaxcala; testigos le propinan BRUTAL golpiza

La Magdalena Tlalteluco, Tlaxcala.- La noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Tlaxcala, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo tras el reporte de un atropellamiento múltiple ocurrido durante una celebración decembrina en el municipio de La Magdalena Tlalteluco. El responsable fue detenido y golpeado por los sobrevivientes.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del lunes 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, sobre la calle 28 de Octubre, casi en la esquina con Zaragoza, en la Segunda Sección del Barrio de Poxtla. En ese punto, vecinos se encontraban reunidos para celebrar una posada navideña cuando una camioneta irrumpió en la zona y embistió a varias personas.

Se desconoce el número exacto de víctimas tras este siniestro. Foto: Facebook

Testimonios recabados en el sitio señalan que el conductor del vehículo, presuntamente en estado de ebriedad, impactó primero contra dos automóviles que habían sido colocados para cerrar la vialidad y resguardar el festejo. Posteriormente, el automovilista habría acelerado con la intención de atravesar el lugar, arrollando a varios asistentes que se encontraban sobre la calle.

El primer impacto contra los vehículos estacionados habría reducido la fuerza del atropellamiento; sin embargo, la camioneta terminó volcada cerca de la entrada de un domicilio. Algunas personas quedaron atrapadas debajo de la unidad, por lo que vecinos y asistentes colaboraron para mover el vehículo y auxiliar a los lesionados.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el número oficial de personas heridas ni si hubo víctimas mortales. Versiones preliminares indican que en el lugar se encontraban más de cien personas al momento del incidente.

De manera extraoficial, se informó que el conductor, un joven de aproximadamente 25 años, viajaba acompañado de un copiloto de menor edad. Ambos fueron retenidos por los asistentes y posteriormente asegurados por las autoridades para ser puestos a disposición de las instancias correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, quienes brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los lesionados a hospitales cercanos. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del incidente.

