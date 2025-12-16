Desmayada y en silla de ruedas: Abandonan a mujer de la tercera edad en brecha de Tamaulipas

Matamoros, Tamaulipas.- Elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad se movilizaron recientemente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, tras recibir un reporte ciudadano sobre el hallazgo de una persona en estado de abandono. Los hechos ocurrieron en una brecha situada en la prolongación del ejido Los Morelos, específicamente a la altura del kilómetro 15 de la carretera que conduce a la Playa Bagdad.

La alerta inicial se generó mediante una llamada anónima al 911, en la cual se notificaba la presencia de una mujer de la tercera edad en una silla de ruedas, sin acompañamiento alguno. Aunque el reporte sugería que la persona podría haber fallecido, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la mujer se encontraba con vida, aunque en un estado de salud delicado y posiblemente desmayada.

Durante la valoración médica en el lugar, los socorristas detectaron que la adulta mayor presentaba un cuadro de hipotermia, debilidad general y condiciones de salud precarias. Asimismo, se observaron amoratamientos en sus extremidades, tanto en manos como en piernas; si bien una versión sugiere que estas marcas podrían deberse a la postura prolongada en la silla de ruedas, no se descartaron otras causas médicas.

La mujer vestía un pantalón negro, calcetines amarillos y una sudadera gris. Sobre sus piernas fue localizado un envase de plástico con refresco. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada al Hospital General para una revisión y descartar complicaciones. Por su parte, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones pertinentes para localizar a sus familiares y deslindar responsabilidades legales por el posible abandono.

CÓMO ES POSIBLE?? uD83EuDD79uD83DuDE2DuD83DuDC94 Una mujer de la tercera edad fue hallada abandonada en una brecha de la Prolongación del Ejido Los Morelos, cerca del kilómetro 15 rumbo a la Playa Bagdad, en #Matamoros, Tamaulipas. pic.twitter.com/j3NqHmlTPt — Expresionenred (@expresionenred) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui