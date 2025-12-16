Detienen a joven vendedor de droga en calles de Cócorit; llevaba ocho envoltorios de crystal

Cócorit, Sonora.- Como parte de las labores de vigilancia y prevención del delito que se realizan en el municipio de Cajeme, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal concretaron la detención de una persona del sexo masculino en la comisaría de Cócorit, bajo cargos probables de delito contra la salud. La movilización policial se originó tras recibir un reporte ciudadano sobre presunta venta de droga.

Dicho reporte fue canalizado a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). Ahí se alertaba a las autoridades sobre la presencia de un individuo que aparentemente se encontraba comercializando sustancias ilícitas en la vía pública. Al arribar al lugar señalado, los oficiales identificaron al sujeto, quien responde al nombre de Jesús Antonio 'N', de 20 años de edad.

Conforme a los protocolos de actuación policial, se procedió a realizarle una inspección física precautoria. Durante la revisión, los uniformados encontraron entre la vestimenta del joven un total de ocho envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada al tacto, cuyas características físicas coinciden con las de la metanfetamina, droga conocida comúnmente como crystal.

Tras el hallazgo, los elementos procedieron al aseguramiento del individuo y de la materia probatoria. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente en Ciudad Obregón, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación para determinar la situación legal del implicado conforme a derecho.

En otro hecho ocurrido en Cócorit, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Brayan Jesús 'N' y Humberto Damián 'N'. Ambos individuos enfrentan cargos por su presunta participación en los delitos de tentativa de homicidio calificado, así como por narcomenudeo. Los acusados, junto a otros sujetos, orquestaron un plan con la finalidad de asesinar a un hombre mediante un ataque armado el pasado 2 de diciembre.

