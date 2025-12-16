En su propia casa y sin poder escapar: Así ejecutaron al fotógrafo Luis Enrique Téllez en Veracruz

Córdoba, Veracruz.- La noche del pasado lunes 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:40 horas, la violencia en la entidad volvió a hacerse presente con el asesinato a balazos de un fotógrafo que se ganaba la vida en eventos sociales y privados. El joven fue identificado como Luis Enríquez Téllez Camarillo, de 36 años de edad, quien al momento de su muerte se encontraba dentro de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en la vivienda ubicada en el andador 15 de la calle 40, correspondiente al fraccionamiento Infonavit Rincón del Bosque. El ataque fue tan violento que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse ni de escapar. Familiares del afectado realizaron una llamada inmediata al número de emergencias 911 con la intención de salvarle la vida al profesionista.

Lamentablemente, cuando paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, confirmaron que el fotógrafo ya no contaba con signos vitales, ya que falleció desangrado a causa de múltiples impactos de bala, los cuales le afectaron principalmente la cabeza y otros órganos vitales. Cabe destacar que vecinos del sector aseguraron haber escuchado gritos de auxilio y varias detonaciones; sobre los agresores únicamente se sabe que huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo.

La víctima perdió la vida

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron de acordonar el área para posteriormente desplegar un operativo en las zonas aledañas con el objetivo de dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas detenidas ni sospechosos identificados; no obstante, en TRIBUNA se dará seguimiento puntual al caso.

Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Es importante precisar que ninguna autoridad ha informado si se trató de un crimen planeado o si el ahora occiso había recibido amenazas previas. La violencia en la entidad continúa en aumento, como lo demuestra también el caso de Alex Ulises Tadeo López, un taxista que, tras desaparecer el pasado 29 de noviembre, fue localizado sin vida en la comunidad La Arena, en el municipio de San Juan Evangelista.

Fuente: Tribuna del Yaqui