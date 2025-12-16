Enérgica movilización al poniente de Culiacán por el hallazgo de un hombre asesinado a balazos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 se reportó la localización de un hombre ejecutado a balazos en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán, Sinaloa. El hallazgo se realizó en una zona conocida como las cribas y, aunque el hoy occiso se encuentra en calidad de desconocido, trascendió que se trata de un masculino de aproximadamente 30 a 35 años de edad, tez morena, estatura baja y complexión regular.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el sistema de emergencias del 9-1-1 recibió una llamada anónima, aproximadamente a las 15:00 horas, alertando sobre la presencia de un cadáver junto a un río y frente a una empresa que se ubica en el mencionado sector. Un reporte preliminar indicó que la víctima mortal portaba una playera de manga larga gris y un pantalón oscuro al momento de ser encontrado.

Fueron elementos de la Policía Municipal quienes arribaron al sitio reportado y confirmaron la presencia de un masculino asesinado aparentemente por disparo de arma de fuego, por lo que la escena del crimen fue acordonada con cinta de precaución amarilla", explicó el medio anteriormente citado.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también acudieron al sitio, en donde recabaron información y apoyaron con los trabajos en el área. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial localizó casquillos percutidos de arma de fuego y confirmó que el cuerpo estaba boca arriba con el brazo derecho doblado hacia enfrente.

Una vez culminados los trabajos de campos y las averiguaciones previas correspondientes de este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense, el cuerpo fue retirado y traslado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente, para posteriormente ser entregado a sus familiares. Todos los indicios quedaron integrados en la respectiva carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui