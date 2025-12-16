Era originario de Sonora: Lo ejecutan a balazos en el interior de un domicilio al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 se registró una agresión a balazos en un domicilio de la colonia Rosario Uzarraga, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa, la cual dejó como saldo a un hombre sin vida. Los primeros reportes indican que el hoy occiso estaba en el interior de una vivienda situada sobre la calle Quetzalcóatl, entre Xicoténcatl y Tenochtitlán, en donde fue privado de la vida por gatilleros desconocidos.

Según información proporcionada por medios locales, el hombre fue identificado de forma preliminar como Joel 'N.', de 32 años de edad, de quien se dijo era originario del municipio de Guaymas, Sonora. De forma extraoficial se indicó que vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, lo cual generó una movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero no se encontró a ninguna víctima.

De acuerdo a versiones trascendidas en el lugar de los hechos, vecinos dijeron haber escuchado disparos el día de ayer dentro del domicilio en mención, pero fue hasta hoy en la tarde que observaron el cuerpo de la víctima con impactos de bala, al parecer tratándose de un homicidio", detalló el medio anteriormente citado.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Al interior de un domicilio ejecutan a balazos a un hombre originario de Guaymas, Sonora en la colonia Rosario Uzárraga. pic.twitter.com/GGfuW8rPFX — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 17, 2025

Trascendió que familiares acudieron al inmueble y localizaron el cuerpo sin vida del individuo, por lo cual se alertó a las autoridades competentes a través de las líneas de emergencias del 911. Luego de recibir el reporte, elementos de la Guardia Nacional se presentaron en la ubicación y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a acordonar el área con cinta amarilla para preservar la escena y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar, mientras que agentes investigadores realizaron las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación. Una vez que culminaron las pesquisas correspondientes, el cadáver fue retirado y trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley.

uD83DuDEA8??Un hombre originario de Sonora fue asesinado cerca de su domicilio ubicado en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán. pic.twitter.com/EZrGmwG7yV — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui