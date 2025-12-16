Fin de la búsqueda: Localizan a Andrés Ismael Barraza Chávez, desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Gracias al trabajo de las autoridades y los colectivos de madres buscadoras, Andrés Ismael Barraza Chávez fue localizado sano y salvo luego de 11 días desaparecido en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. La noticia fue confirmada por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la cual, mediante una ficha oficial, informó que el hombre de 36 años de edad había sido visto por última vez el pasado 5 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información difundida, una vez que se activaron los protocolos correspondientes y se realizaron las labores de búsqueda, se logró dar con el paradero de Andrés Ismael confirmando que se encuentra con vida. Cabe recordar que el el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC también se unió a la causa y estuvo difundiendo el caso del individuo, quien, previo a su desaparición, se encontraba en la colonia Urbi Villa, ubicada al poniente de la localidad.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, ANDRÉS ISMAEL BARRAZA CHÁVEZ fue localizado con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", se puede leer en la publicación que difundió el organismo este martes 16 de diciembre de 2025.

Trascendió que Andrés Ismael mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y pesa alrededor de 80 kilogramos, rasgos físicos de suma relevancia para su identificación. Asimismo se indicó que contaba con diversas señas particulares que también fueron clave para su pronta localización, entre las que se destacaron una cicatriz de cirugía en el codo izquierdo y un tatuaje en el antebrazo derecho con la representación de las cruces del calvario.

La Comisión de Búsqueda reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos, destacando que la difusión responsable de la información puede marcar la diferencia. Para cualquier reporte o dato relevante que se quiera proporcionar, la institución tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que cualquier aporte será de forma anónima.

Fuente: Tribuna del Yaqui