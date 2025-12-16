FOTOS: FUERTE CHOQUE entre transporte de personal y sedán deja 10 lesionados en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte accidente vial se registró la madrugada de este martes 16 de diciembre de 2025 y dejó como saldo 10 personas lesionadas, esto tras el choque entre una vagoneta de transporte de personal, color blanca, y un vehículo tipo sedán, azul marino, en una de las intersecciones más transitadas de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

De acuerdo con los datos compartidos, el percance ocurrió alrededor de las 3:00 horas, en el cruce de las calles Miguel Alemán y 200, cuando, por causas que aún son investigadas, un automóvil sedán impactó contra la camioneta que trasladaba a varias personas.

Un fuerte choque que tuvo lugar la madrugada de este martes en Ciudad Obregón dejó como saldo 10 personas lesionadas



Foto: Rosa Lilia Torres- Noticias

De acuerdo con información proporcionada por Alejandro Borbón, comandante de la Delegación de la Cruz Roja en Ciudad Obregón, al menos nueve personas resultaron con diversas lesiones y requirieron traslado inmediato a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar minutos después del accidente y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, algunos de los cuales presentaban heridas de consideración; sin embargo, todos fueron reportados en condición estable, sin que se registraran fallecimientos.

El impacto provocó severos daños materiales en ambas unidades y generó movilización de cuerpos de emergencia, así como el cierre parcial de la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de los vehículos involucrados. Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme acudieron al sitio para asegurar el área, realizar el peritaje correspondiente y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades, con el fin de determinar las causas del accidente.

Un fuerte choque que tuvo lugar la madrugada de este martes en Ciudad Obregón dejó como saldo 10 personas lesionadas



Foto: Rosa Lilia Torres- Noticias

Una vez más, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante, especialmente durante la madrugada, cuando factores como el cansancio y la baja visibilidad incrementan el riesgo de accidentes viales.

Pareja de motociclistas choca contra automóvil en el puente de la 5 de febrero

En hechos similares que también ocurrieron en Ciudad Obregón, se registró en el puente de la calle 5 de febrero un choque donde los ocupantes de una motocicleta se impactaron contra el parabrisas trasero de un automóvil Chevrolet Aveo. El suceso tuvo lugar este lunes 15 de diciembre de 2025 y dejó como saldo a dos personas lesionadas: un hombre y una mujer.

#Seguridad | Motociclista queda grave tras APARATOSO CHOQUE con camioneta en bulevar Centenario de Navojoa uD83DuDCA5uD83CuDFCD?uD83DuDE91https://t.co/q3ymEpKrEn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui