Fuerte accidente en Hidalgo: Choque de combi deja 12 lesionados, entre ellos tres menores

Pachuca de Soto, Hidalgo.- Un percance vehicular de consideración se registró la tarde de este martes 16 de diciembre, sobre la carretera federal México-Tampico, a la altura del kilómetro 179+500, dejando varias personas con lesiones delicadas. El accidente tuvo lugar entre los municipios de Huejutla y Tlanchinol, en la zona conocida geográficamente como "La Torre", ubicada en la región de la Huasteca de Hidalgo.
De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades locales y los cuerpos de seguridad que acudieron al sitio, el choque involucró a una unidad tipo combi del servicio de transporte público, la cual cubría la ruta Tlanchinol-Huejutla, y a una camioneta. La mecánica de los hechos indica que el vehículo particular impactó a la unidad de transporte colectivo, lo que provocó que esta última perdiera el control y terminara fuera de la cinta asfáltica.
El suceso movilizó a los servicios de emergencia de la región, por lo cual, al lugar arribaron elementos del grupo de rescate Halcones de Tlanchinol, así como personal de Protección Civil, quienes coordinaron las labores de auxilio y triaje para atender a los pasajeros afectados. El saldo oficial reportado tras el incidente es de 12 personas heridas, quienes recibieron las primeras atenciones prehospitalarias en el lugar de los hechos.
Debido a la cantidad de afectados y la necesidad de una valoración médica, se organizó un operativo de traslado hacia el Hospital Ilusión. Para esta labor, además de las ambulancias de las corporaciones de rescate, se contó con la colaboración de dos vehículos particulares que apoyaron en la movilización de los pacientes hacia el centro médico.
Las autoridades reveló la lista de las personas que resultaron lesionadas en este hecho, detallando sus edades y lugares de origen para facilitar la información a sus familiares:
- Luz María Amador Hernández, 21 años, originaria de Chipoco, Tlanchinol.
- Karol Aliñe Lara Hernández, 20 años, de Zacualtipán, Hidalgo.
- Juanita Lara Osubilla, 59 años, de Zacualtipán, Hidalgo.
- María Carmela Hernández Hernández, 49 años, de Chalchocotipa, Tlanchinol.
- Francisco Javier Austria Juárez, 49 años, del barrio Huastequita, Tlanchinol.
- Yadira Alonso Domingo, 14 años, del barrio Independencia, Tlanchinol.
- Dailene Yanel Cortés Hernández, 13 años, de Tolago, Lolotla.
- Irineo Hernández Francisca, 43 años, de Tolago, Lolotla.
- Mayela Yamileth Cortés Hernández, 17 años, de Tolago, Lolotla.
- Leticia Domingo Juan, 35 años, del barrio Independencia, Tlanchinol.
- Ana Agustín González, 34 años, del barrio Hidalgo, Tlanchinol.
- Flavio Vite Guzmán, 64 años, de Cuamapil, Tlanchinol.
Como consecuencia de las maniobras de rescate y el posterior retiro de las unidades siniestradas, la circulación en este sector de la carretera México-Tampico presentó interrupciones parciales y flujo lento. Agentes de seguridad pública mantuvieron presencia en la zona para abanderar el tráfico y realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.
Fuente: Tribuna del Yaqui