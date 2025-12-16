Hay un muerto: Reunión con alcohol de por medio termina en riña campal y balacera en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- La noche del lunes 15 de diciembre de 2025 se reportó una riña y una balacera en calles de la colonia Carlos Hank González, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que un grupo de personas fuera visto ingiriendo bebidas embriagantes. Según el testimonio de los vecinos, los involucrados presuntamente eran amigos, pero de un momento a otro comenzaron a discutir y esto derivó en un fatal altercado.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de México, los sujetos estaban sobre la calle Tepexomulco, en la citada demarcación, en donde se registró una pelea entre un grupo de personas que aparentemente se encontraba bajo el efecto del alcohol. Entre los insultos y agresiones físicas, uno de los ahí presentes sacó un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones a uno de los sujetos, causándole una muerte instantánea.

De forma preliminar se identificó al hoy occiso como Ezequiel 'B.', de 19 años de edad, quien quedó sin vida en el sitio luego de desplomarse a causa de los proyectiles de arma de fuego que recibió. Los otros implicados emprendieron la huida del área, por lo que, a través de una llamada a las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector solicitaron apoyo de los elementos policíacos y personal de los cuerpos de auxilio.

Riña y balacera deja un muerto en la colonia Carlos Hank González de Ecatepec, Estado de México.

Luego de recibir el reporte, personal médico se movilizó a la ubicación y confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales. La zona quedó acordonada por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, mientras que el Ministerio Público competente y peritos en criminalística se encargaron de las diligencias correspondientes. Finalmente, el cadáver fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ejecutan a dos en la colonia Hank González

En otro hecho registrado también en la colonia Hank González, dos presuntos narcomenudistas que operaban en el municipio de Ecatepec, al norte del Estado de México, fueron ejecutados a balazos durante la madrugada del lunes. El violento hecho se registró cuando las víctimas mortales, quienes viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color negra y sin placas de circulación, fueron interceptadas por los agresores en la calle Primero de Mayo.

Ejecutan a dos presuntos narcomenudistas en la colonia Carlos Hank González de Ecatepec, Estado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui