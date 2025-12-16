Indigente es hallado sin vida en una obra negra en Puebla; señalan que tenía huellas de violencia

Puebla, Puebla.- Durante la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, un hombre en situación de calle presuntamente murió a causa de un ataque a balazos en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, ubicada en la capital del estado de Puebla. Los primeros reportes señalan que el fallecido, cuya identidad por el momento se desconoce, fue atacado con proyectil de arma de fuego en unas canchas deportivas conocidas como Cristo Rey, pues testigos afirman verlo gravemente herido en ese lugar.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la víctima, quien caminaba con un profundo sangrado derivado de graves lesiones provocadas por los impactos de balas, alcanzó a llegar hasta una obra negra, situada en la en la Prolongación López Rayón, en donde terminó por caer, aparentemente ya sin signos vitales. Vecinos del sector dieron aviso a las líneas de emergencias para solicitar apoyo de las corporaciones policíacas.

Tras ser alertados, paramédicos de Protección Civil se movilizaron hacia el sector y confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Extraoficialmente se dijo que familiares del hoy occiso lo identificaron en el lugar de los hechos, además, señalaron que vivía en situación de calle debido a que padecía alcoholismo. Una vez confirmado el deceso, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y resguardaron el perímetro.

#Seguridad uD83DuDEA8 Un hombre fue ejecutado al interior de una construcción en obra negra ubicada en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, en Puebla; la víctima permanece en calidad de desconocida.



Vecinos reportaron a emergencias que un hombre en aparente situación de calle… pic.twitter.com/X67TfdpDfJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 16, 2025

Tras el hecho, algunos medios de comunicación difundieron que el hombre habría sido atacado minutos antes por un grupo armado en las canchas deportivas de Cristo Rey, ubicadas a pocos minutos del lugar donde finalmente fue localizado el cuerpo", reportó La Jornada del Oriente.

Según la citada fuente, testigos consultados señalaron que no escucharon detonaciones de arma de fuego y afirmaron haber visto al hombre caminar desde ese punto ya con manchas de sangre. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encargó de las primeras diligencias en el sitio, mientras que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo). De manera preliminar, autoridades indicaron que la causa de muerte podría estar relacionada con una hemorragia interna, aunque se sigue investigando si se pudo tratar de un ataque armado.

El cadáver de un hombre con presuntas huellas de violencia fue localizado al interior de un domicilio en obra negra, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de #Puebla.

Lee los detalles: ??https://t.co/TWAQK1tIiv pic.twitter.com/Sr44CDS91o — Periódico e-consulta (@e_consulta) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui.