Le dispara con arma de postas y amenaza de muerte a su expareja en Ciudad Obregón; Enrique 'N' es vinculado

Ciudad Obregón, Sonora.- Por amenazar de muerte, en reiteradas ocasiones, y disparar con un arma de postas a su expareja, Enrique Everardo 'N', de 34 años, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de una mujer de 20 años en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, según información que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La información presentada por la FGJES, los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público indican que los hechos de violencia de parte de Enrique Everardo 'N' en contra de su expareja ocurrieron entre septiembre de 2023 y octubre de 2025, "dentro de un contexto de violencia sostenida, escalonada y reiterada ejercida por el imputado contra su expareja", señaló la autoridad.

Las investigaciones establecen que, en septiembre de 2023, Enrique Everardo 'N' profirió amenazas de muerte y realizó actos de intimidación dirigidos a controlar y someter emocionalmente a la víctima, tanto en su domicilio como mediante conductas persistentes de hostigamiento. Posteriormente, en agosto y septiembre de 2025, la violencia se intensificó al presentarse en el lugar de trabajo de la mujer, emitir insultos degradantes, amenazas directas y causar daños a su patrimonio, además de utilizar medios digitales para reforzar el amedrentamiento.

El 6 de octubre de 2025, la agresión escaló a un nivel de mayor riesgo cuando Enrique Everardo 'N' interceptó a la víctima en vía pública, volvió a amenazarla y utilizó un arma de postas para disparar contra su vehículo, advirtiéndole que la siguiente agresión sería directamente contra su integridad.

De acuerdo con la FGJES, estos hechos configuran un patrón de violencia familiar caracterizado por control, amenazas, daño patrimonial y agresiones verbales y psicoemocionales, elementos que fueron valorados por la autoridad judicial para sujetar a proceso al imputado e imponerle el juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la información compartida, la FGJES refrendó su compromiso de investigar y sancionar con firmeza la violencia contra las mujeres, garantizando medidas de protección efectivas y el acceso a la justicia para las víctimas.

