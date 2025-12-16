'Levantan' a hombre frente a unos locales comerciales en Mazatlán; localizan casquillos y sangre

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde de este martes 16 de diciembre de 2025 se reportó una presunta privación de la libertad en el estacionamiento de unos locales comerciales que se ubican en la colonia Francisco Villa, ubicada en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que dos sujetos, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, se llevaron a la fuerza a una persona del sexo masculino, generando una intensa movilización policíaca.

De acuerdo con datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, testigos denunciaron haber escuchado al menos dos detonaciones de arma en este lugar que se sitúa sobre la calle Carlos Canseco, enseguida de un centro de bachillerato, provocando que los transeúntes y empleados de los negocios corrieran a buscar refugio. Aunque el afectado aún no ha sido identificado, preliminarmente se informó que se trata de un masculino de entre 40 y 45 años de edad.

Al salir para ver lo ocurrido, observaron que un hombre había sido sometido por dos individuos, quienes posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido. Durante las primeras investigaciones, se informó que los presuntos responsables llegaron en una motocicleta y trataron de someter a un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien presuntamente se dedica al ramo de la construcción", detalló el medio citado anteriormente.

Hombre es presuntamente privado de la libertad en Mazatlán, Sinaloa.

Versiones extraoficiales señalan que, derivado el forcejeo, el individuo resultó lesionado por uno de los proyectiles de arma de fuego previo a su 'levantón'. En el lugar de los hechos se encontraron dos casquillos percutidos sobre la banqueta, así como manchas hemáticas, y también se localizó una camioneta Volkswagen Saveiro, color blanco y con logotipos de una empresa de diseño y construcción, en la que aparentemente se desplazaba la víctima.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría Marina-Armada de México (Marina) se presentaron en el sitio como primeros respondientes, así como agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes acordonaron el área y resguardaron el perímetro. Por su parte, personal pericial y de investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaron de las diligencias y las averiguaciones correspondientes en la escena.

Fuente: Tribuna del Yaqui