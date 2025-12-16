Llamada anónima permite hallazgo de restos humanos en Tonalá: Madres Buscadoras de Jalisco

Tonalá, Jalisco.- Un nuevo hallazgo de restos humanos volvió a encender las alertas en Jalisco. La tarde-noche de este lunes 15 de diciembre, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco realizaron una jornada de rastreo, en la que localizaron un cráneo y una mandíbula en un canal de aguas pluviales del municipio de Tonalá. Este descubrimiento se dio tras un reporte ciudadano, señalaron.

Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas del Manantial, específicamente en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Loma Blanca, donde los restos se encontraban a la orilla de un canal. Debido a la ubicación, las buscadoras tuvieron que ingresar al cauce para poder extraerlos, confirmando que no presentaban tejido blando. Tras confirmar el descubrimiento, se pidió apoyo a las autoridades locales.

Los hallazgos ocurrieron la tarde de este lunes. Foto: Facebook

Tras el hallazgo, elementos de la Policía Municipal de Tonalá acudieron al sitio para asegurar el área y dar inicio a los protocolos correspondientes. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo del levantamiento y traslado de los restos, los cuales pasaron a Medicina Legal para su análisis e identificación. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del caso.

Reporte ciudadano permitió la localización: Madres Buscadoras

De acuerdo con lo expresado por las integrantes del colectivo, la denuncia fue atendida de manera urgente debido a la posibilidad de que se tratara de restos humanos. Una vez en el lugar, se confirmó la presencia de un cráneo y una mandíbula, los cuales fueron recuperados con apoyo entre las propias buscadoras, ante la dificultad del terreno.

#Seguridad | Sorprenden a dos sujetos con cableado de Telmex robado en Nogales; lo llevaban en un taxi uD83DuDC65uD83DuDEA8https://t.co/uvUr1XN496 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Con base en la experiencia del colectivo, se estima que los restos podrían tener una antigüedad aproximada de dos años; sin embargo, será el análisis de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE) el que determine el tiempo y las circunstancias en que la persona perdió la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui