Localizan cadáver de un septuagenario en Nogales; su ausencia y olor fétido alertó a los vecinos

Nogales, Sonora.- Durante la mañana del lunes 15 de diciembre de 2025 se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Nogales II, en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. Vecinos del sector reportaron que tenías varios días sin ver al hoy occiso, además se dijo que desde su vivienda se desprendía un fuerte fétido, por lo que solicitó apoyo de las autoridades locales a través de las líneas de emergencias.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 09:25 horas, cuando, vía radiofrecuencia del Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), los agentes fueron alertados para trasladarse al inmueble situado sobre la calle 15 de Enero. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con un residente de la zona para investigar la muerte del individuo.

El reportante indicó que tenía alrededor de dos semanas sin ver a la persona que habitaba el inmueble, por lo que acudió al domicilio para cerciorarse de que estuviera bien de salud. Sin embargo, el vecino encontró la puerta semiabierta y, al ingresar al lugar, detectó un olor fétido. Posteriormente entró a una de las habitaciones y observó sin vida y en estado de descomposición al residente, identificado como José Aarón 'N.', de 75 años de edad.

Localizan a adulto mayor sin vida en Lomas de Nogales II.

Después del hallazgo, el denunciante se comunicó a las líneas de emergencia del 911 y fue en ese momento que unidades de la Policía Municipal de Nogales se trasladaron al sitio. Una vez que se confirmó la presencia del cadáver, el área quedó acordonada y personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cuerpo, así como de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas del deceso.

En otro caso similar registrado el viernes 12 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como Jorge 'N.', de 33 años, fue encontrado sin vida en un domicilio localizado en la colonia Colinas del Yaqui. El padrastro realizó el hallado en una de las habitaciones de la residencia, en donde se encontraba el fallecido suspendido del cuello un cable de nylon de color blanco, lo cual parece indicar que se quitó la vida.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/uqQ6mrJagC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui