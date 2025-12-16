Luces navideñas provocan VORAZ INCENDIO en vivienda de CDMX: Reportan 4 víctimas

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 16 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de emergencia en la colonia Cuchilla Pantitlán, luego de que se reportara un incendio al interior de un inmueble habitacional, presuntamente originado por una falla eléctrica relacionada con adornos navideños. El siniestro dejó como saldo a cuatro adultos mayores afectados por inhalación de humo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 16 de diciembre, alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, en un departamento ubicado sobre la calle Tres A, en la alcaldía Venustiano Carranza. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencia, tras percatarse de una densa columna de humo que salía del inmueble, lo que activó la movilización de cuerpos de auxilio.

El incendio movilizó a diferentes órdenes del Gobierno. Foto: Facebook

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes ingresaron al departamento para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas. Las labores permitieron controlar el siniestro antes de que consumiera por completo el inmueble; sin embargo, se registraron daños materiales significativos en el área donde se originó el fuego.

En tanto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas de la tercera edad que se encontraban en el inmueble al momento del siniestro. Las víctimas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo, de leves a moderados, por lo que fueron trasladadas a un hospital cercano para una valoración médica más completa. Su estado de salud fue reportado como estable.

Las primeras evaluaciones realizadas por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indican que el incendio pudo haber sido provocado por un corto circuito derivado de la instalación inadecuada o la sobrecarga de luces navideñas dentro del departamento. Autoridades capitalinas informaron que se realizará una revisión detallada del inmueble para descartar riesgos adicionales y confirmar la causa del incendio.

Finalmente, reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones durante la temporada decembrina, especialmente en el uso de instalaciones eléctricas y adornos navideños dentro de los hogares.

Fuerte incendio en un departamento de la colonia Cuchilla Pantitlán, en la @A_VCarranza , dejó 4 adultos mayores con intoxicación por humo.



Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'