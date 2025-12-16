Motociclista queda grave tras APARATOSO CHOQUE con camioneta en bulevar Centenario de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Momentos de tensión se vivieron en la región del Mayo, pues un motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este martes 16 de diciembre de 2025, luego de un aparatoso choque entre una motocicleta Italika y una camioneta Chevrolet en el bulevar Centenario, uno de los cruceros con mayor flujo vehicular del municipio de Navojoa.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 horas de este martes, en el cruce del bulevar Centenario y bulevar Cuauhtémoc, cuando la conductora de una camioneta tipo vagoneta, tipo SUV, color guind, omitió el alto correspondiente al intentar incorporarse a la vialidad principal, cortando la circulación al motociclista, quien tenía el derecho de paso.

Un motociclista quedó gravemente lesionado tras un aparatoso choque contra una camioneta en Navojoa

Debido a la invasión del carril, el motociclista no logró frenar a tiempo y terminó impactándose violentamente contra la puerta del conductor, lo que provocó lesiones de gravedad, además de cuantiosos daños materiales. La motocicleta quedó completamente destrozada y manchas de sangre en el pavimento evidenciaron la fuerza del impacto.

Testigos y personas que se encontraban en el lugar brindaron los primeros auxilios al lesionado, mientras que paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después para estabilizarlo y trasladarlo en estado crítico a un hospital de Navojoa. Hasta la publicación de esta nota no se sabe más del estado de salud del motociclista, por lo que pronto se espera tener más información de los hechos, ya que tampoco se dieron a conocer más datos personales.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Tránsito de Navojoa, quienes aseguraron el área, realizaron el peritaje del accidente y comenzaron con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades. El choque generó afectaciones temporales a la circulación, aumentando el riesgo para otros automovilistas.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos de tránsito, conducir con precaución en cruceros de alto riesgo y, en el caso de motociclistas, utilizar casco de seguridad, ya que la imprudencia al volante puede tener consecuencias fatales.

Fuente: Tribuna del Yaqui