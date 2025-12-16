Mujer sufre problema de salud y termina con su camioneta dentro de una tortillería en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante el transcurso de la mañana de este martes 16 de diciembre de 2025 se reportó un accidente vial a la altura de la colonia Álvaro Obregón, ubicada en el sector norponiente de Hermosillo, Sonora, en donde una conductora terminó con su vehículo en el interior de una tortillería que se encuentra en la zona. Los primeros reportes indican que la responsable presentó un problema de salud que le impidió maniobrar correctamente el volante.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 09:15 horas, cuando una mujer, de aproximadamente 70 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una camioneta Nissan X-Trail, color gris plata y modelo reciente, se impactó contra el negocio y quedó completamente en el interior del mismo. Afortunadamente, los datos preliminares indican que el establecimiento se encontraba sin clientes al momento del percance.

El incidente automovilístico tuvo lugar sobre la esquina de las calles República de El Salvador y Perimetral Norte, en un punto donde se sitúa un establecimiento de venta de tortillas. Derivado de esta situación, la septuagenaria sufrió una crisis nerviosa, por lo que personal de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación para brindarle la atención médica correspondiente a la fémina, aunque no requirió de ser trasladada a algún centro médico.

Por su parte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo también acudieron al lugar de los hechos para realizar las maniobras necesarias, con el objetivo de prevenir posibles riesgos derivados del accidente. Mientras que agentes del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio, en donde se encargaron de cumplir con el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en este caso.

De forma extraoficial se dijo que la adulta mayor, cuya identidad por el momento se desconoce, declaró haber presentado un cuadro asmático que le provocó confusión al momento de estar frente al volante. Según su testimonio, la mujer de la tercera edad creyó haber colocado la reversa cuando en realidad la unidad automotriz avanzó hacia el frente al acelerar, lo cual provocó que terminara dentro de la tortillería.

