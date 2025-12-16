Padre y su hija viven momentos de tensión tras caer pickup en socavón en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 16 de diciembre de 2025, el conductor de un pick up color negro sufrió un aparatoso accidente luego de que la llanta delantera derecha quedara atrapada en el interior de un socavón, situación que estuvo a punto de provocar una volcadura. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:20 horas sobre el bulevar García Morales, entre República de Cuba y Calzada Los Ángeles, en la colonia Montebello.

Al parecer, el afectado circulaba de poniente a oriente cuando, en ese preciso instante, escuchó un fuerte ruido, mismo que fue provocado por la caída del vehículo en el hoyo. Según reportes de medios locales, el conductor era un hombre que viajaba acompañado de su hija; afortunadamente, ambos resultaron ilesos. Al sitio arribaron agentes de seguridad, quienes verificaron que el automovilista se encontrara en buen estado de salud. Asimismo, fue necesaria la intervención de una grúa particular para retirar la unidad.

Cabe destacar que los accidentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, desde hace varios meses se han vuelto recurrentes. Es importante señalar que gran parte de ellos se originan por el exceso de velocidad e incluso por el consumo de bebidas embriagantes. Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía a conducir siempre con extrema precaución, ya que basta solo un segundo para que la vida cambie por completo.

Nadie resultó herido

En otro hecho de características similares, una adulta mayor circulaba a bordo de su camioneta alrededor de las 09:30 horas cuando, de manera repentina, se impactó contra la puerta principal de una tortillería ubicada en la colonia Álvaro Obregón, sobre el cruce de las calles Perimetral Norte y República de Belice. Los presentes se llevaron un gran susto; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

#Seguridad | Mujer sufre problema de salud y termina con su camioneta dentro de una tortillería en Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/kkuUPEPZAb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Respecto a la conductora, se informó que tiene entre 70 y 75 años de edad, y que el accidente presuntamente se originó luego de que comenzó a sentirse mal de salud y, en ese momento, confundió el pedal del freno con el del acelerador. Esto provocó que la camioneta, una Nissan X-Trail color plata, se estrellara de lleno contra la puerta de cristal del establecimiento. Cabe señalar que la mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que peritos de Tránsito Municipal se encargarán de determinar cómo ocurrieron los hechos y del deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui