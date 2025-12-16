Padres hallan sin vida a su hija de 15 años dentro de una vivienda; el caso conmociona a Guaymas

Guaymas, Sonora.- La mañana de este martes 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 9:00 horas, se reportó el hallazgo de una jovencita de apenas 15 años de edad sin signos vitales al interior de un domicilio del fraccionamiento Santa Fe, ubicado en el municipio de Guaymas, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, fueron los propios padres quienes localizaron el cuerpo dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las causas de su fallecimiento y no se ha establecido ninguna línea de investigación, ya que el hecho ocurrió recientemente. En este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a cualquier actualización que surja en las próximas horas; por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Asimismo, es importante precisar que al lugar acudieron diversas corporaciones de seguridad, entre ellas elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de resguardar el área para evitar la contaminación de indicios, en espera del arribo de los peritos del Ministerio Público, responsables del procesamiento de la escena. De igual manera, se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, la adolescente ya no presentaba signos vitales.

Se desconoce el motivo de su muerte

En otro hecho ocurrido también en la ciudad de Guaymas, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Sonora, en coordinación con personal de Servicios de Emergencia, atendieron un reporte recibido el pasado domingo 14 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, sobre un adulto mayor que se encontraba tirado en plena vía pública, aparentemente tras haberse desvanecido, en el sector conocido como Cañón de la Antena.

#Seguridad | En su propia casa y sin poder escapar: Así ejecutaron al fotógrafo Luis Enrique Téllez en Veracruz uD83DuDEA8https://t.co/TEmQDvEC4t — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Fueron vecinos del lugar quienes realizaron la llamada al número de emergencias 911 y, una vez que arribaron las autoridades, paramédicos comenzaron a brindarle atención médica mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ya que presentaba un paro cardiorrespiratorio. No obstante, pese a los esfuerzos realizados, el hombre perdió la vida en el sitio, sin alcanzar a ser trasladado a un hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui