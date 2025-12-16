Reportan agresión sexual contra una mujer en calles de Ciudad Obregón; buscan al responsable

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de redes sociales se difundió un reporte ciudadano sobre el caso de una agresión sexual registrada en calles de la colonia Primero de Mayo, ubicada al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió la tarde de este martes 16 de diciembre de 2025, generando indignación entre los vecinos del sector y de la ciudadanía en general.

El momento quedó captado por una cámara de seguridad que se ubica en la calle Mártires de Cananea, en el referido asentamiento humano. En las imágenes se puede observar cómo la joven, cuya identidad por el momento se desconoce, se encuentra caminando por la banqueta y sobre la avenida pasa un sujeto a bordo de motocicleta de color blanco con negro, quien portaba un casco del mismo color y usaba una chamarra de color azul oscuro.

En un momento del material se recibe que el motociclista retorna y se coloca cerca de la fémina, para posteriormente realizar un presunto tocamiento indebido contra ella y darse a la fuga con rumbo desconocido. Residentes de la zona externaron su inquietud ante este tipo de conductas, señalando que representan un riesgo para la seguridad de las mujeres y de la comunidad en general. Además, hicieron un llamado a las autoridades para dar con el paradero del supuesto agresor sexual.

Hasta el momento de la publicación de esta nota periodística, ninguna autoridad local o estatal se ha pronunciado al respecto, pero, a través de la denuncia ciudadana, se exhorta a la población a hacer su reporte a través de las líneas de emergencia del 911, en caso de tener información que pueda llevar a la captura del individuo. Se espera tener respuesta de las autoridades en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Agresión sexual en Nogales

Un caso similar se registró en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora, en donde una menor de 14 años de edad sufrió acoso y agresión sexual cuando caminaba con rumbo a una escuela secundaria que se ubica en la colonia Pueblo Nuevo. El percance se suscitó el pasado 6 de diciembre del presente año, cuando el conductor de un automóvil sedán, color beige, se ofreció a llevarla y posteriormente tocó la pierna de la joven estudiante.

