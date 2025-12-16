Sheinbaum lamenta ACCIDENTE aéreo en Toluca: Confirma 10 MUERTOS e investigación de la FGR

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 16 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana se pronunció por el fatal accidente ocurrido ayer en el Valle de Toluca, donde un jet privado se desplomó y dejó un saldo de 10 víctimas mortales.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el siniestro, en el cual perdieron la vida tres menores de edad. En su intervención, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) encabeza las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, debido a la gravedad del accidente y a que se trató de un vuelo privado con víctimas mortales.

uD83DuDD34 La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que continúan los peritajes relacionados con el accidente aéreo ocurrido en Toluca, Estado de México, y señaló que de manera preliminar se presume una posible falla mecánica. pic.twitter.com/dmQqiyvtaL — quiero tv (@quierotv_gdl) December 16, 2025

La mandataria federal subrayó que, por protocolo, corresponde a las Fiscalías (local y federal) realizar el análisis técnico y pericial de la aeronave para determinar con certeza qué provocó el desplome. Señaló que, hasta ahora, no se puede emitir una conclusión definitiva y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones.

Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos, tiene que hacer la Fiscalía una revisión, parece que es una falla técnica del aeronave, hasta que no se haga el peritaje no podemos especular”, explicó la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

Sheinbaum detalló que entre las personas fallecidas se encontraba una familia que viajaba desde Acapulco, Guerrero, así como los tripulantes encargados de operar la aeronave. En su mensaje, expresó condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Esto es lo se sabe del accidente aéreo en Toluca

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el desplome de la aeronave ocurrió alrededor de las 12:31 horas, tiempo local del lunes 15 de diciembre del 2025, cuando un jet ejecutivo modelo Cessna Citation 650 se desplomó al sur del Aeropuerto Internacional de Toluca, antes de completar su trayecto. La aeronave había despegado del puerto de Acapulco con destino a la capital mexiquense. Según el plan de vuelo, a bordo viajaban ocho pasajeros, además del piloto y copiloto.

Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la participación coordinada de cuerpos de rescate, autoridades estatales y dependencias federales, quienes aseguraron la zona y comenzaron las labores correspondientes.

Las investigaciones por este siniestro están a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en conjunto con la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Fuente: Tribuna del Yaqui