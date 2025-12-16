Tragedia en Nogales: Muere hombre desangrado tras romper ventana para evitar ser anexado

Nogales, Sonora.- Durante la noche del pasado 15 de diciembre, autoridades de seguridad pública y cuerpos de emergencia se movilizaron hacia la colonia Rosario, de Nogales, tras recibir el reporte de una persona lesionada de gravedad al interior de una vivienda. Lamentablemente, pese a los esfuerzos de los socorristas, se confirmó el fallecimiento de un hombre llamado Alfonso 'N', de 31 años de edad en el lugar de los hechos.

Según consta en el informe policial los hechos se registraron alrededor de las 23:04 horas. Elementos de la Policía Municipal acudieron a un domicilio ubicado en la calle 1 de Mayo, atendiendo un llamado canalizado a través de la radiofrecuencia del C5. Al arribar al sitio como primeros respondientes, los oficiales encontraron a una persona del sexo masculino, quien presentaba una herida considerable en la región del cuello.

En ese momento, familiares del afectado intentaban brindarle los primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de asistencia médica. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja se presentaron en la escena para aplicar las maniobras de reanimación correspondientes, no obstante, tras la valoración clínica, determinaron que el individuo ya había muerto. El reporte inicial sugiere que la causa del deceso fue un choque hipovolémico debido a la pérdida de sangre.

En relación con los hechos, se entrevistó a una familiar directa del fallecido, quien se identificó como hermana de la víctima. De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió momentos antes, cuando personal de un centro de rehabilitación acudió a la vivienda con el propósito de realizar un internamiento voluntario debido a problemas de adicciones. Durante el proceso, Alfonso 'N' habría roto el vidrio de una ventana, ocasionándose accidentalmente la lesión fatal.

Socorristas de Cruz Roja confirmaron la muerte del hombre

Ante el desenlace, los agentes notificaron al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Posteriormente, personal de Servicios Periciales arribó para procesar la escena, recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo, dando inicio a la carpeta de investigación que permitirá esclarecer legalmente lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui