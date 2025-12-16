Tragedia en San Ignacio Río Muerto: Guerreras Buscadoras hallan fosa clandestina con restos de dos personas

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Este martes 16 de diciembre de 2025 se tuvo un terrible hallazgo en San Ignacio Río Muerto, en el suroeste de Sonora, pues se encontraron los restos óseos de al menos dos personas en una fosa clandestina, esto durante una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme AC; aquí los detalles compartidos por el colectivo.

De acuerdo con la información difundida por el propio colectivo, el hallazgo se realizó en las inmediaciones del rancho Los Pericos, cerca de las 11:00 horas de hoy, tras una prospección en la zona, donde fue detectada una fosa de aproximadamente un metro de profundidad, en cuyo interior se encontraban dos osamentas humanas. Una de ellas vestía una camiseta interior color rojo y una playera tipo polo, mientras que la otra no contaba con prendas al momento de ser localizada. Sin embargo, cabe señalar que también se encontró una cadenita de plata con una cruz.

Como lo marcan los protocolos de búsqueda y localización, agentes ministeriales acompañaron a las integrantes del colectivo durante la jornada y procedieron al aseguramiento del sitio una vez confirmado el hallazgo. Posteriormente, los restos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). La autoridad ministerial será la encargada de realizar los estudios periciales correspondientes y las pruebas de ADN, con el objetivo de establecer la identidad de las víctimas y determinar el tiempo y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la FGJES no ha informado sobre personas detenidas ni líneas de investigación específicas relacionadas con este hallazgo, aunque se confirmó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y proceder con la identificación de ambos cuerpos. Por su parte, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme AC reiteró que continuará con las labores de búsqueda en distintos puntos del sur de Sonora, subrayando que este tipo de hallazgos reflejan la magnitud de la crisis de desapariciones en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui