Tras 18 años, localizan a Martín Salcido, desaparecido en Sonora; lo hallaron en Mexicali

Hermosillo, Sonora.- El pasado 13 de diciembre de 2025 se logró la localización de un hombre llamado Martín Salcido, quien había permanecido sin contacto con su núcleo familiar durante un periodo de 18 años y desde entonces nada se sabía de él. Este hallazgo fue producto de las jornadas de búsqueda en vida desplegadas en la ciudad de Mexicali, Baja California, permitiendo restablecer el vínculo con sus parientes en el Estado de Sonora.

El operativo se fundamentó en una estrategia de cooperación entre la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California. El objetivo de estas acciones conjuntas es rastrear y verificar la identidad de personas en situación de calle o en centros de rehabilitación que pudieran contar con reportes de desaparición en otros Estados de la República.

Para garantizar la integridad de todos los participantes y el correcto desarrollo de los protocolos, el despliegue contó con un esquema de seguridad y acompañamiento proporcionado por diversas corporaciones. Entre ellas están la Policía Municipal de Mexicali, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional, quienes aseguraron el orden durante las intervenciones en diversos puntos de la ciudad fronteriza.

Representantes de los colectivos Buscadoras de Huatabampo, Buscando en San Luis R.C. y DH Verdad y Justicia por Nuestros Desaparecidos: Madres Unidas y Fuertes Mexicali se integraron a las labores. Su presencia no solo cumple una función de veeduría social, sino que aporta información de contexto y experiencia en el reconocimiento de personas, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades.

Tras la identificación de Martín Salcido en Mexicali, se activaron de inmediato los protocolos de resguardo y atención humanitaria. En una primera instancia, fue trasladado al centro de rehabilitación Nueva Vida, una medida estándar para evaluar su estado físico general y brindarle un espacio seguro mientras se gestionaban los enlaces institucionales necesarios. De manera paralela, el área de investigación y trabajo social logró establecer comunicación con familiares del localizado.

Diversas autoridades y colectivos participaron en la reunificación familiar

Se contactó a su hermana, residente de la localidad de Etchoropo, en el municipio de Huatabampo, Sonora, quien confirmó el parentesco y la disposición para recibirlo, validando así la identidad de la persona localizada tras casi 2 décadas de su desaparición. La fase final del proceso, correspondiente a la reunificación familiar, se ejecutó durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025.

Las autoridades coordinaron el traslado desde Baja California hasta el sur de Sonora, cumpliendo con la entrega de Martín Salcido en el domicilio de su hermana en Etchoropo. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora dijo que este tipo de resultados deja en claro la necesidad de mantener y fortalecer los canales de comunicación con los tres órdenes de gobierno y los grupos de búsqueda civiles, priorizando siempre el respeto a los derechos humanos.

