Violencia en Mazatlán: Arrojan explosivo improvisado a expendio de cerveza en la colonia Reforma

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del pasado lunes 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, se registró una fuerte explosión afuera de un negocio dedicado a la venta de cerveza, ubicado sobre la avenida Gutiérrez Nájera, en la colonia Reforma, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, se reportaron cuantiosos daños materiales tanto en el exterior como en el interior del establecimiento.

Es importante precisar que el lugar se encontraba completamente solo y sin encargado al momento del incidente, por lo que afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales. En cuanto a las afectaciones, las más evidentes se localizaron en la puerta principal de aluminio y cristal, así como en la reja de fierro. Asimismo, en el interior, el equipo que presentó mayores daños fue el de refrigeración.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva como primeros respondientes, además de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos Mazatlán. Estos últimos se encontraban listos con las mangueras; sin embargo, al inspeccionar el lugar confirmaron que no había fuego, únicamente presencia de humo. De acuerdo con reportes de medios locales, el pánico fue provocado por una persona que presuntamente arrojó un artefacto explosivo improvisado desde una motocicleta. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas detenidas ni sospechosos identificados.

De igual manera, se contó con la presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, quienes resguardaron el perímetro luego de que el área fuera acordonada, abarcando desde la calle Gastélum hasta Aquiles Serdán, así como las inmediaciones del mercado municipal Juan Carrasco. En este medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier avance.

En otro hecho, ocurrido también en la ciudad de Mazatlán, ayer un motociclista perdió la vida alrededor de las 09:00 horas tras ser impactado por un automóvil cuando intentaba cruzar la carretera Internacional. El accidente se registró en los carriles de sur a norte, a la altura del poblado Los Gavilanes, cuando la víctima, identificada como Josué, de 31 años de edad, y un acompañante intentaban pasar al otro lado de la vialidad.

