Activan CÓDIGO ROJO en Hermosillo: Descubren cadáver de hombre encobijado en la colonia Solidaridad

Hermosillo, Sonora. – Esta mañana de miércoles 17 de diciembre de 2025 se realizó el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida, gracias a una llamada anónima recibida por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron al norte de la ciudad de Hermosillo, en las sierras de Las Huertas y Rancho Viejo, colonia Solidaridad.

"Gracias a un llamado anónimo se localiza una persona al norte de Hermosillo, envuelta en cobijas, en las sierras de Las Huertas y Rancho Viejo, colonia Solidaridad. Es el tercer cuerpo localizado en la misma zona. Agradecemos enormemente a las personas que pierden el miedo y realizan estas llamadas anónimas, que nos ayudan a llevar paz a más familias. 662 341 5616, tu llamada es completamente anónima", escribió el grupo de búsqueda en sus redes sociales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad del occiso, aunque se sabe que se trata de un hombre envuelto en cobijas. Diversas corporaciones policiacas, la Guardia Nacional y la Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente a la escena para revisar a la persona, sin embargo, los paramédicos constataron que ya no contaba con signos vitales.

Se desconoce la identidad de la víctima

Es necesario destacar que se trata del tercer hallazgo de este tipo en la zona. Cabe señalar que las investigaciones apenas han comenzado, por lo que se espera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora revele nuevos datos más adelante. Este medio de comunicación permanecerá al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas, con el fin de informar puntualmente sobre el caso.

Según algunos medios locales, los transeúntes que pasaban por la ubicación antes citada fueron quienes se percataron del bulto extraño y, tras acercarse, corroboraron que no se trataba de un objeto común. Precisamente, en la capital del estado de Sonora, la violencia y la delincuencia han ido en aumento, y cada vez se reportan más casos de desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, homicidios, robos a mano armada, así como delitos en el ámbito familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui