Atacan a balazos a hombre al sur de Hermosillo; sufrió al menos tres impactos en la espalda

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de ayer martes 16 de diciembre, se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia al sur de la ciudad de Hermosillo, tras reportarse una agresión armada en la que una persona del sexo masculino sufrió graves lesiones. Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 21:30 horas en las calles Artesanos y Electricistas, de la colonia Adolfo de la Huerta.

La víctima fue identificada como Jesús Ernesto, de 42 años de edad. Según los datos recabados en el lugar y los informes policiales, el hombre se encontraba en el patio frontal de su domicilio en el momento en que fue atacado. Como consecuencia de la balacera, recibió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego en la región de la espalda, situación que requirió su traslado a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

Respecto a la mecánica de los hechos, la información presenta dos vertientes que las autoridades están analizando. Por un lado, se reportó la presencia de un vehículo sedán color gris desde el cual se habrían efectuado los disparos; por otro lado, información oficial indica que el ataque pudo derivarse de una discusión suscitada al interior de una vivienda. De momento se desconoce la identidad de víctima, tampoco hay reporte de personas detenidas.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procesaron el sitio, logrando localizar y asegurar por lo menos cuatro casquillos percutidos de calibre 9 milímetros.

Personal policial y militar se hizo presente en el lugar de los hechos

Ante estos hallazgos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa para esclarecer el móvil de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui