Balacera al sur de Ciudad Obregón: Gatilleros acribillan a un hombre en la Luis Echeverría

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 17 de diciembre, las autoridades de seguridad pública activaron el código rojo tras registrarse un ataque armado en el sector sur de Ciudad Obregón. El hecho violento tuvo lugar en la colonia Luis Echeverría, muy cerca de la vecina colonia Óscar Russo Vogel, dejando como saldo a una persona del sexo masculino con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Esto sucedió poco después de las 17:00 horas, cuando se reportaron varias detonaciones en la zona. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la agresión se perpetró sobre las calles Ejército Nacional, entre Plan de Agua Prieta y Plan de Guadalupe. Según los primeros informes, la víctima fue atacada directamente cuando se encontraba en la vía pública, por fuera de una casa, quedando tendida sobre la banqueta.

Los presuntos responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido inmediatamente después de perpetrado el ataque. Ante el llamado de emergencia, se generó una fuerte movilización de autoridades de los tres niveles de Gobierno. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Al momento de publicada esta nota se desconoce la identidad de la víctima, así como su estado de salud. Tampoco hay reporte de personas detenidas implicadas en el atentado. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes actuaron como primeros respondientes.

El lugar exacto donde quedó tendido el afectado

Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar el levantamiento de evidencia balística e iniciar las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

