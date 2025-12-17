Cae sujeto con cargamento de droga y cigarros en Hermosillo; es originario de Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles sobre los resultados de un reciente operativo implementado en Hermosillo. Las autoridades lograron la detención de un sujeto, en posesión de diversas dosis de droga, cigarros de contrabando y dinero en efectivo. La acción ejecutada el pasado 15 de diciembre, tuvo lugar en la colonia Sierra Bonita, sobre la calle Luz Esthela Díaz.

El objetivo primario de la presencia policial era realizar una diligencia de cateo en un inmueble del sector. Participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal. Durante el desarrollo de los protocolos de seguridad al exterior de la casa, las autoridades detectaron la presencia de un vehículo Chevrolet Aveo, modelo 2017.

Al proceder con la inspección de la unidad y de su ocupante, los agentes localizaron diversos indicios delictivos. Entre los objetos asegurados se encontraron múltiples dosis de droga, paquetes de cigarros de contrabando y una cantidad no especificada de dinero en efectivo. Ante la evidencia de la comisión de un delito en flagrancia, se procedió a la detención del conductor, quien fue identificado como César Orlando 'N', de 30 años de edad, originario de Ciudad Obregón.

Tras la verificación de sus datos generales en las plataformas de seguridad, se corroboró que el imputado cuenta con antecedentes penales previos, por el delito de homicidio calificado registrado en el año 2014. Tanto el hombre detenido como el vehículo, los narcóticos y el material de contrabando fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

Dicha instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación para definir la situación jurídica del implicado en los plazos que marca la ley. Asimismo, la Fiscalía de Sonora (FGJES) señaló que con estos resultados "refuerza su compromiso de combate al crimen y el narcomenudeo en la capital del estado, actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y municipales".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora