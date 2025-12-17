CDMX: Recién nacido sin vida es abandonado bajo un puente, perros alertan a transeúnte en Tlalpan

Ciudad de México. – Esta mañana de miércoles 17 de diciembre de 2025 se reportó un macabro hallazgo debajo de un puente por la zona de la Autopista del Sol, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. En ese punto exacto, una persona de identidad desconocida que transitaba por el sector observó el cuerpo de un bebé recién nacido dentro de una bolsa de plástico, cubierto únicamente por una sudadera.

El testigo se acercó al lugar tras notar que los perros intentaban acceder al contenido de la bolsa. De inmediato, se comunicó al número de emergencias 911, y poco tiempo después arribaron los equipos de rescate. Al revisar al menor, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que aún conservaba el cordón umbilical y la placenta, pero lamentablemente se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo con información de Milenio, en ese sector no existen cámaras de seguridad del C5, lo que complicará a las autoridades capitalinas la tarea de dar con el paradero del responsable. Por su parte, la Fiscalía de la República (FGR) ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del deceso. Este medio de comunicación permanecerá atento a cualquier actualización sobre el caso.

El bebé ya no contaba con signos vitales

Cabe destacar que, según el Código Penal del Estado de México, en el artículo 254 se establece que abandonar a un menor puede ocasionar que el culpable enfrente de seis meses a dos años de prisión, además de pagar entre 30 y 300 días multa, o cumplir trabajo a favor de la comunidad. Asimismo, perderá los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela si es ascendiente o tutor del menor, así como el derecho a heredar si se encontrara legalmente en aptitud para ello.

#Seguridad | Confirman desaparición de Manuel Alberto en Hermosillo; hace cinco días no se sabe nada de él uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/mrKS8W1gAd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

En un hecho similar, pero que sucedió en el municipio de Pesquería, Nuevo León, las autoridades localizaron un feto humano en una tubería de drenaje pluvial mientras trabajadores de Servicios Primarios realizaban labores de limpieza en el sistema de alcantarillado. El hallazgo se registró este día en la intersección de las calles Batallón de San Blas y Lirio, en la colonia Valles Floridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui