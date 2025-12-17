Ciudad Obregón: Accidente vehicular deja a mujer ciclista herida en calles de la Campestre

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles 17 de diciembre, en las inmediaciones de la colonia Campestre, de Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo a una persona del sexo femenino con lesiones que requirieron su traslado a un hospital. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:40 horas, sobre las calles Chihuahua, entre Ignacio Pesqueira e Ignacio Comonfort.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja viajaba a bordo de una bicicleta tipo montaña, de colores rojo y negro. Presuntamente, el trayecto de los ciclistas se vio interrumpido de manera repentina cuando varios perros se atravesaron en su camino. Esta situación provocó que quien maniobraba la bicicleta perdiera el equilibrio y chocó contra una camioneta tipo pick up de color blanco que se encontraba estacionada.

A consecuencia del choque y la caída, la mujer que viajaba en la bicicleta salió proyectada hacia la cinta asfáltica. Debido a la fuerza del impacto contra el pavimento, la joven sufrió lesiones de consideración, principalmente en la región dela cabeza, por lo que permaneció tendida en el suelo a la espera de asistencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado de emergencia para brindarle los primeros auxilios.

A bordo de una ambulancia fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica necesaria. Hasta el cierre de esta edición, no se ha revelado la identidad de la afectada, solo se sabe que se trata de una joven de entre 20 y 25 años de edad. Por su parte, elementos de Tránsito Municipal de Cajeme se presentaron en el sitio para realizar el peritaje correspondiente, y realizar el deslinde de responsabilidades sobre los daños materiales.

El momento en que la mujer fue subida a la ambulancia

Cabe mencionar que otro accidente vehicular sucedió en el municipio de Cajeme, el cual resultó en la muerte de dos mujeres que realizaban un viaje familiar desde Arizona hacia ae sur de la República Mexicana. El lamentable percance tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en un tramo carretero cercano a Ciudad Obregón, punto donde la unidad en la que viajaban perdió el control debido a la ponchadura de una llanta, volcando fuera del camino.

Fuente: Tribuna del Yaqui